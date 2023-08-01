Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde Mutfak Atölyesi Düzenledi

Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde Mutfak Atölyesi düzenledi. Atölyede özel gereksinimli bireyler pasta, börek ve yemek yapmayı öğreniyor ve günlük yaşam becerilerini geliştiriyor.

Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için hayata geçirdiği Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde Mutfak Atölyesi düzenledi.

Odunpazarı Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam eden yaz okulu çalışmaları kapsamında son olarak Mutfak Atölyesi düzenlendi. 15 yaş üstü özel gereksinimli bireylerin katıldığı atölyede bireyler pasta, börek ve yemek yapmayı öğreniyor. Birlikte poğaça, kek ve börek yapan özel gereksinimli bireylerin Mutfak Atölyesi ile gu¨nlu¨k yas¸am becerilerinin artması hedefleniyor.

Mutfak Atölyesi ile kazanılan becerilerin o¨zel gereksinimli bireylerin kendi gu¨nlu¨k yas¸antısına entegre etmelerini amaçladıklarını belirten yetkililer; atölyede makarna, omlet, kek gibi birc¸ok yiyecegˆin nasıl pis¸irilecegˆi o¨gˆretildigˆi gibi aynı zamanda sofra kurma-kaldırma, bulas¸ık yıkama gibi beceriler de kazandırıldığına dikkat çekti. Özel gereksinimli bireylerin ögˆrendikc¸e mutlu olduğunun altını çizen yetkililer, böylece bireylerin kendilerini bagˆımsız ve daha o¨zgu¨venli hissettiğini ve motor becerilerinin de arttığını vurguladı.