Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında halk konserleri düzenliyor. Ramazan Çelik, Oğuz Aksaç ve Niyazi Koyuncu'nun konserleri ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Odunpazarı Belediyesi Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlamalarına Halk Konserleri ile Devam Ediyor

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamalarına halk konserleri ile devam ediyor. Belediye 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında 20 Ekim'de Ramazan Çelik, 23 Ekim'de ise Oğuz Aksaç ve Niyazi Koyuncu Konser verecek.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında Odunpazarı Belediyesi halk konserleri düzenliyor. İlk konser 20 Ekim Cuma Günü düzenlenecek. Ramazan Çelik'in sahne alacağı konser, 71 Evler Mahallesi Ediz Bahtiyaroğlu Spor Tesislerinde gerçekleşecek. Ramazan Çelik Konseri saat 19.00'da başlayacak.

Bir diğer konser de 23 Ekim Pazartesi yapılacak. Halk müziğinin sevilen sesleri Oğuz Aksaç ve Niyazi Koyuncu'nun sahne alacağı konser, Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde bulunan Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi yanındaki toprak sahada düzenlenecek. Oğuz Aksaç ve Niyazi Koyuncu Konseri saat 19.00'da başlayacak.

Gerçekleştirilecek iki konserin de ücretsiz olduğunu söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Sevgili hemşehrilerim, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşkuyla kutluyoruz. Milletimizin özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık tutkusunun taçlandığı bu büyük günü gurur ve sevinçle karşılıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde, geçmişten aldığımız güçle, geleceğe daha umut dolu bakıyoruz. Tüm hemşehrilerimi, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız halk konserlerine davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun, nice yüzyıllara" dedi.