Odunpazarı Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına devam ediyor. Belediye son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Dünyadaki Yüzü (30'lu, 40'lı yıllar) konulu bir panel düzenledi.Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) düzenlenen panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Feyyaz Bodur yaptı. Osman Yaşar Tanaçan, Prof. Dr. Medine Sivri ve Dr. Cezmi Karasu'nun konuşmacı olduğu panele, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da aralarında olduğu çok sayıda Eskişehirli katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 30'lu ve 40'lı yıllarının anlatıldığı panelde, 2. Dünya Savaşı döneminde Türkiye'nin ve Dünyanın durumu değerlendirildi. Panelin ilk konuşmacısı Dr. Cezmi Karasu oldu. Karasu konuşmasında Cumhuriyet'in ilk yılları ve 2. Dünya Savaşına doğru ülkemizde yaşananlar hakkında bilgi verdi. Panelin ikinci konuşmacısı Prof. Dr. Medine Sivri oldu. Sivri, konuşmasında dış basının gözünden 2. Dünya Savaşı döneminde ülkemizde ve dünyada yaşananları gazete manşetleri ve haberleri ile anlattı. Panelin son konuşmacısı ise Osman Yaşar Tanaçan oldu.

"MUTLU VE GURURLUYUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin Dünyadaki Yüzü Paneli'nde konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bütün Türk aydınlarının ve insanlarının Atatürk deyince yüreğinin sızladığını söyledi. Son dönemlerde Atatürk'ün yaptıklarının yavaş yavaş unutturulmaya çalışıldığını vurgulayan Başkan Kurt, "Buna inat biz 100. yılı kutluyoruz. Umarım bundan sonra çocuklarımız Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişir. Bizim çabamız bundan. Hocalarımızın her fırsatta Atatürk'ü anlatması bundan. Her gün, Atatürk'ü yeniden keşfetmemiz gerekir. Dünyaya bin yılda bir kez gelecek lidere sahip olduğumuz için biz çok mutlu ve gururluyuz. Onun ilke ve düşüncelerini sonsuza kadar yaşatmak bizim görevimiz. Odunpazarı Belediyesi bu konuda her türlü adımı atmaya çaba gösteriyor" dedi.