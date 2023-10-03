Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Yeni Sezonu 'Aşk Kaşıntısı' Oyunuyla Açıyor

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 7 Ekim Cumartesi Günü Şahin Örgel'in yazdığı Elçin E. Karaahmet'in yönettiği 'Aşk Kaşıntısı' adlı yetişkin oyunu ile "perde" diyecek. Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek yeni sezonun ilk oyunu, saat 20.00'de başlayacak.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, yetişkin oyunu 'Aşk Kaşıntısı' ile 7 Ekim 2023 Cumartesi günü perdelerini açıyor. Oyunda insanın varoluşundan bu yana şiirlere, şarkılara, romanlara ve sanatın her dalına konu olmuş olan kadın ve erkek ilişkisi ve bu ilişkinin acısıyla tatlısıyla tüm renkleri, sahnede bir kez daha canlanacak.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu yeni sezonda ayrıca 'Uşak Kral ve Ötekiler' isimli yetişkin oyunu, 'Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni' ve 'Sihirli Müze Atatürk'e yolculuk' isimli çocuk oyunları ile tiyatro severler ile bir araya gelecek.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun birbirinden özel oyunlarını izlemek isteyen vatandaşlar, biletlerini biletinial.com, Hasan Polatkan Kültür Merkezi gişelerinden temin edilebilecek.