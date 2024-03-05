17. ODTÜ Uluslararası Klasik Gitar Festivali, 7 ve 8 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek.

Klasik müziği gençlerle ve üniversite öğrencileriyle buluşturmayı amaçlayan, Sevda-Cenap And Müzik Vakfının desteklediği festival kapsamında, Ozan Akyatan ve Cristina Galietto gibi ünlü gitaristler konser verecek.

Festivalde gitar sevenler, Kağan Korad ve Özberk Miraç Sarıgül gibi usta isimlerin katılımıyla düzenlenecek atölyelerde bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulacak.

Festivalin açılış konserini, 7 Mart'ta ODTÜ Mimarlık Amfisi'nde Ozan Akyatan verecek. 8 Mart'ta İtalyan gitarist Cristina Galietto aynı yerde sahne alacak. Galietto, ustalık sınıflarında gitar tutkunlarıyla bir araya gelecek.