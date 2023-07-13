Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmi Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterilecek

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin Türkiye'deki ilk gösterimi 30. Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapılacak. Festivalde ayrıca ulusal ve uluslararası film yarışmaları da düzenlenecek.