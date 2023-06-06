Nurhan Damcıoğlu için anma töreni düzenlenecek

İZMİR'de yaşamını yitiren kantocu ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu (82) için yarın İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Damcıoğlu, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde ikindide kılınacak namaz sonrası Doğançay Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir süredir pankreas kanseri ve bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle fizik tedavi gören kantocu ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, dün aniden rahatsızlandı. Damcıoğlu, Çiğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 2010 yılından beri İzmir'de yaşamını sürdüren Nurhan Damcıoğlu, burada kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Damcıoğlu'nun ölüm haberi, aile yakınları başta olmak üzere sanat camiası ve sevenlerini yasa boğdu.

Mustafa ve Hafize (Ürper) Damcıoğlu çiftinin 9 çocuğundan Nurhan Damcıoğlu, 29 Ağustos 1941 tarihinde Ankara'da doğru. Annesinin girişimleriyle 9 yaşında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne kaydı yaptırılan Damcıoğlu, küçük yaşta tiyatro eğitimine başladı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde 9 yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosu'nda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulu'ndan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Kantoyu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu'nun teşviki ile 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi. Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkan Nurhan Damcıoğlu, burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra ikinci evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı. Nurhan Damcıoğlu, sanat yaşamında birçok ödül kazandı.