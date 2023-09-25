Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden 'Ufuk İçin Cennet' Konseri

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, yeni sezonu 'Ufuk İçin Cennet' başlıklı konserle karşılayacak. Konserde sanatçı Virginie Constant'ın çellosu ve Marie-Christine Barrault anlatıcı olarak sahne alacak. Konserde müzik ve metinler Fransızca olacak, Türkçe üst yazı kullanılacak.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, yeni sezonu 12 Ekim'de gerçekleşecek "Ufuk İçin Cennet" başlıklı konserle karşılayacak.

Birçok yarışmadan ödülle dönen sanatçı Virginie Constant'ın çellosu ile sahneye çıkacağı konserde, Marie-Christine Barrault anlatıcı olarak sanatseverlerin karşısında olacak.

NDS gösteri salonunda gerçekleşecek konserde Claudin de Sermisy, Jean-Sebastien Bach, Giovanni Gabrieli ve Henry Purcell'in müziklerine, George Sand, Theophile Gautier ve Lamartine'nin metinlerine yer verilecek.

Fransızca gerçekleşecek etkinlikte, Türkçe üst yazıya yer verilecek.