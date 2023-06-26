Norveç Ulusal Gençlik Korosu Temmuz'da Türkiye'de
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Ödüllü Norveç Ulusal Gençlik Korosu (NUK), temmuzda Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Grubun 4 Temmuz'da CSO Ada Ankara'da gerçekleşecek ilk konserinde, Jazzberry Tunes ön grup olarak sahneye çıkacak. NUK, Rezonans'ın ev sahipliğinde 7 Temmuz'da St. Antuan Kilisesi, 8 Temmuz'da ise Surp Levon Kilisesi'nde şarkılarını yorumlayacak. Norveç'in farklı bölgelerinden 16-26 yaşlarında 40 müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşan topluluk, konserlerinde rönesans ve romantik dönemden halk ve çağdaş müziğe uzanan geniş bir repertuvara yer veriyor.
Ödüllü Norveç Ulusal Gençlik Korosu (NUK), temmuzda Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.
Grubun 4 Temmuz'da CSO Ada Ankara'da gerçekleşecek ilk konserinde, Jazzberry Tunes ön grup olarak sahneye çıkacak.
NUK, Rezonans'ın ev sahipliğinde 7 Temmuz'da St. Antuan Kilisesi, 8 Temmuz'da ise Surp Levon Kilisesi'nde şarkılarını yorumlayacak.
Norveç'in farklı bölgelerinden 16-26 yaşlarında 40 müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşan topluluk, konserlerinde rönesans ve romantik dönemden halk ve çağdaş müziğe uzanan geniş bir repertuvara yer veriyor.