Norveç Ulusal Gençlik Korosu Temmuz'da Türkiye'de

Ödüllü Norveç Ulusal Gençlik Korosu (NUK), temmuzda Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Grubun 4 Temmuz'da CSO Ada Ankara'da gerçekleşecek ilk konserinde, Jazzberry Tunes ön grup olarak sahneye çıkacak. NUK, Rezonans'ın ev sahipliğinde 7 Temmuz'da St. Antuan Kilisesi, 8 Temmuz'da ise Surp Levon Kilisesi'nde şarkılarını yorumlayacak. Norveç'in farklı bölgelerinden 16-26 yaşlarında 40 müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşan topluluk, konserlerinde rönesans ve romantik dönemden halk ve çağdaş müziğe uzanan geniş bir repertuvara yer veriyor.