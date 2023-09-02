Nobel Ödüllü Aziz Sancar'ın Mardinli Misafiri

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın kurduğu vakfın temel atma törenine Mardinli genç bir misafir katıldı. Yılmaz Acar, Sancar'ın davetlisi olarak törende hazır bulundu ve kendisine hediyeler takdim etti. Acar, Sancar ile yapılan buluşmanın kendisi için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirtti.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve eşinin birlikte kurduğu Aziz ve Gwen Sancar Vakfının Kuzey Carolina'daki yerleşkesine inşa edilecek Sancar Bursluları Yurdu'nun temel atma törenine, Mardin'den genç bir misafir katıldı.

Mardin'in Üçkavak köyünde eğitim hayatına başlayan, üniversite sınavında derece elde ederek tam burslu kazandığı İbn Haldun Üniversitesini birincilikle bitiren ve daha sonra Chicago Üniversitesinde yüksek lisansa kabul edilen Yılmaz Acar, Sancar'ın davetlisi olarak temel atma töreninde hazır bulundu.

Acar, törenden sonra Sancar ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Kendisine Osmanlıca ve Türkçe yazılı, İbni Haldun'un devlet ve imparatorlukların nasıl ayakta durduğunu anlatan ve "adalet dairesi" denilen bilgileri içeren bir porselen pano ve Mardin telkarisiyle süslü tespih hediye etti.

Aziz Sancar, başarılarından gurur duyduğu Acar ile akraba çıktıklarını belirterek "(O bölgeden) böyle kendini adamış, hiçbir şeyden korkmayan bir bilim adamı çıkar. Kavgada olduğu gibi bilimde de korkusuz olacaksın, ileriye adım atacaksın, bilim öyle ilerler." dedi.

Acar da Sancar'a, bütün akrabalarından, köylülerinden ve Mardinlilerden selamlar getirdiğini belirterek Kuzey Carolina'da bulunmaktan dolayı çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.

Acar, "İnşallah daha çok güzel işlere imza atacağız. Sadece Mardin'in değil, Türkiye'nin de burada, Amerika'da çok daha güzel işlere imza atmasına vesile olacağız." diye konuştu.

"Çok misafirperver ve sıcakkanlı karşıladı"

Törenden sonra Washington D.C'deki Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret eden başarılı öğrenci Acar, burada AA muhabirine, Kuzey Carolina'da Aziz Sancar'la buluşmasını değerlendirdi.

Acar, "Beni gördüğüne biraz şaşırdı. Aslında haberi vardı geleceğimden. Fakat tabii Mardin'den Chicago'ya, oradan North Carolina'ya gelmek biraz zahmetli oldu ama çok misafirperver ve çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar beni. Çok güzel bir sohbet hasıl oldu aramızda. Kendisi bizim köy hakkında çok malumata sahip. Köyümüzü hem övdü hem yerdi diyebilirim. İşte kavgacılar ama cesur ve cömertler gibi..."

Sancar'ın annesinin kökeninin köylerine dayandığını söylediğini aktaran Acar, "Tabii aramızda bir kan bağının olmasına çok da gerek yok, ondan çok daha güçlü bir gönül bağı var aramızda." diye konuştu.

Acar, şöyle devam etti:

"Bizim memleketimizde Aziz Sancar'a çok büyük bir ilgi var; hem hemşerimiz olması hem de Türkiye'yi yurt dışında çok güzel bir şekilde temsil etmesi dolayısıyla... Kendisi ülkemizin en temel tezlerini, buradaki baskıcı diasporalara rağmen çok güzel şekilde yansıtıyor ve savunuyor. Kendisini hayranlıkla takip ediyorum. Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan konusundaki tavırları beni hayran bırakıyor kendisine."

Mardinli bütün gençlerin Sancar'ı sevdiğini ve örnek aldığını ifade eden Acar, bu bağlamda Kuzey Carolina'daki görüşmenin kendisi için de çok büyük moral ve motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

"Türkiye'ye dönüp çalışmalarıma orada devam edeceğim"

Acar, ABD'deki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döneceğini belirterek "Aslında bu Aziz Bey'in biz gençlere tavsiyesidir. Kendisi zamanında uygun şartları bulup Türkiye'ye dönememiş, araştırmalarını ülkemizde yapamamıştı. Fakat bizim zamanımızda işler değişti. Kendisinin de tavsiyesi üzerine inşallah ben Türkiye'ye dönüp çalışmalarıma orada devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Mardin'in Üçkavak köyünde yaşayan ve korucu bir babanın 13 çocuğundan en küçüğü olan Yılmaz Acar, çocukluk yıllarında, bir yandan hayvancılık ve tarım ile geçinen ailesine yardım etti, bir yandan da eğitimini sürdürdü. Üniversitede okumak için İstanbul'a gidene kadar da ailesiyle Savur'un Üçkavak köyünde yaşadı.

Acar, köy okulunda başlayan eğitim hayatında, üniversite sınavlarındaki üstün başarısıyla dikkati çekmişti.

Acar, dereceyle tam burslu kazandığı İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde ve çift ana dal programı kapsamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü 6 yılda birincilikle tamamlamış, ardından da Chicago Üniversitesinde Siyaset Bilimi yüksek lisansına kabul edilmişti.