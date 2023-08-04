Niran Ünsal Dünya Düzce Günleri'nde Sahne Aldı
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Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dünya Düzce Günleri' etkinlikleri kapsamında sanatçı Niran Ünsal, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.
Düzce Belediyesince düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" kapsamında sanatçı Niran Ünsal sahne aldı.
Kentte 1 Ağustos'ta başlayan ve 8 gün sürecek etkinliklerin üçüncü gününde sevilen şarkıcı Niran Ünsal, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.
Meydanı dolduran kalabalık, Ünsal'ın performansına ritim tutarak eşlik etti.
Dünya Düzce Günleri çerçevesinde 8 Ağustos'a kadar Bilal Hancı-Volkan Arslan, Burak King-Tefo Seko, Hüsnü Şenlendirici, Bilal Sonses ve Demet Akalın sahne alacak.
Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat