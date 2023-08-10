Nilüfer Müzik Festivali İptal Edildi

Bursa'da yapılması planlanan 7. Nilüfer Müzik Festivali, kaymakamlık tarafından getirilen kamp ve alkol yasağı nedeniyle iptal edildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu kararı kaymakamlığın engelleme girişimini protesto etmek amacıyla aldıklarını açıkladı. Festival, ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle değer görülen ve yüz binlerce izleyiciye ulaşan en büyük kamplı müzik festivali olarak biliniyor.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi, eylül ayında yapılacağı duyurulan 7'nci Nilüfer Müzik Festivali'ni iptal etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kaymakamlık tarafından getirilen kamp ve alkol yasağını protesto etmek amacıyla bu kararı aldıklarını söyledi.

Nilüfer Belediyesi tarafından 2015 yılından beri düzenlenen en büyük kamplı müzik festivali olan, ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle değer görülen ve yüz binlerce izleyici kitlesine ulaşan Nilüfer Müzik Festivali için kaymakamlık tarafından kamp ve alkol yasağı getirildi. Nilüfer Kaymakamlığı, 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan festivalde alkol kullanılmaması ve kamp yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bugün festivalin yapıldığı Balat Atatürk Ormanı girişinde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Bursa milletvekilleri Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk ile CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ve CHP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Elifnur Yamak da katıldı.

Başkan Erdem, kaymakamlığın kararını protesto etmek için bu yıl festivali iptal etme kararı aldıklarını duyurdu. Erdem, Nilüfer Kaymakamlığı kanalıyla bize ulaşan bir engelleme girişimiyle karşı karşıya kaldık. Festivalimize kamp ve alkol yasağı geldi. Hatırlayacaksınız geçen yıl da aynı durumla karşılaşmıştık. Aynı tarihlerde Büyükşehir Belediyesi'nin kamplı bir festivaline izin verilmiş ancak festivale bir gün kala bize izin verilmemişti. O nedenle bu engellemeye direndik ve geçen yıl festivalimizi kamplı yaptık. Ancak bu yıl yine aynı engelleme girişimiyle karşı karşıyayız dedi.

'ŞİMDİ NE DEĞİŞTİ DE İZİN VERİLMİYOR'

Festival ve konser iptallerini yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirdiklerini ifade eden Erdem, Bu festival Türkiye'de bir kamu kurumu tarafından düzenlenen en büyük festivaldir ve Avrupa Festivaller Birliği 'Yourope'ye Türkiye'den üye olan tek kamplı festivaldir. Bugüne kadar uluslararası düzeyde pek çok ödül almış, başka festivallere ilham kaynağı olmuş, örnek alınmış bir festivaldir. Biz ne yapıyoruz burada Ülkemiz ve dünya sahnelerinin başarılı isimlerini müzikseverlerle buluşturuyoruz. İsteyen kamp alanında çadır kurup konaklayarak konserleri izliyor, atölye çalışmalarına katılıyor, yeni dostluklar ediniyor. Katılan herkes şehir hayatının stresini, ekonomik krizin yorgunluğunu, kısıtlanan özgürlüklerle büyüyen sıkıntılarımızı dışarıda bırakıp, umutla, dostlukla, doğanın kucağında müzikle tazeleniyor. Hepsi bu diye konuştu.

Başkan Erdem, bugüne kadar 42 ülkeden 173 performans ağırlayan, 300 bin katılımcı ve 30 bin çadırlı misafirin konuk olduğu festivalde, şu ana güvenlik anlamında bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

CHP'Lİ VEKİLLER KARARI KINADI

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de karara tepki göstererek, 'Maalesef 21'inci yüzyılda gençlerin nasıl eğleneceğine dair bir dayatma ve yaşam tarzına müdahaleyle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmiyor, protesto ediyoruz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise 'Siz rahatsızlık duyuyorsunuz diye bu ülkenin gençleri eğlenmekten vazgeçmeyecekler. Bundan emin olun" ifadelerini kullandı.

Alınan yasak kararlarının hukuki olmadığını belirten CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan ise 'Bu yaşam tarzını anlamıyorsunuz diye, bu yanlış anlamına gelmez. Siz istemiyorsunuz diye gençler istedikleri gibi yaşamamazlık edemezler ifadelerini kullandı.