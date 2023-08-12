Nilüfer Marmaris'te Unutulmaz Bir Konser Verdi

Pop müziğin güçlü seslerinden Nilüfer dün gece Muğla'nın Marmaris ilçesinde konser verdi. Yüzlerce hayranının alkışları ile sahneye çıkan ünlü sanatçı 'Marmaris'i çok seviyorum 'diyerek kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti sundu.

Marmaris Amfi Tiyatroda yaz konserleri etkinlikleri dahilinde dün akşam düzenlenen konserde Nilüfer sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı zaman zaman hayranları ile sahneden sohbet ederek keyifli anlar yaşattı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Belediye Başkan yardımcısı Ali Zağlı'nın en önden izlediği konserde Nilüfer bir kez ara verip kıyafet değiştirmesinin ardından tekrar sahneye çıkarak müzik ziyafetine devam etti. En sevilen ve en popüler şarkılarını seslendiren sanatçı konser sonunda ayakta alkışlanarak uğurlandı. - MUĞLA