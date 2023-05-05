Nijerya'nın hızlı ulaşım aracı: 'Adaidaita'

Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle taksi ve toplu taşıma araçlarının yasaklandığı Nijerya'nın Borno eyaletinde ulaşımda "adaidaita" olarak adlandırılan üç tekerli motosikletler öne çıkıyor.

Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle taksi ve toplu taşıma araçlarının yasaklandığı Nijerya'nın Borno eyaletinde ulaşımda "adaidaita" olarak adlandırılan üç tekerli motosikletler öne çıkıyor.

Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de artan terör saldırıları yüzünden toplu taşıma araçlarından uzak duran kent sakinleri, adaidaitalar ile ekonomik ve hızlı ulaşım sağlıyor.

Hausa dilinde "Herkes saflarına göre" anlamına gelen adaidaitaları yolcular sadece kadınsa kadın, erkekse erkek sürücüler kullanabiliyor.

Aile ya da akraba olmadıkları müddetçe karma taşıma yapılmayan motosikletlerde şehir halkı günlük işlerinde trafikte beklememek için bu aracı kullanıyor.

Genellikle sarı boyalı, şehrin her noktasına, en ücra köşelerine kadar kolaylıkla ulaşabilen ve ekonomik olan adaidaitalar, günün her saati bulunabiliyor.

Terör saldırıları nedeniyle toplu taşıma araçları yasaklandı

Borno eyaletinin merkezi Maiduguri'de adaidaita şoförü olarak çalışan Alanguro Bukar, AA muhabirine, üç tekerli motosikletlerin kalabalık şehirlerde trafiğin yoğun olması nedeniyle kullanıldığını belirtti.

Eyalette 2010'lu yıllarda terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarına hedef olması nedeniyle toplu taşıma araçlarının kullanılmadığını anlatan Bukar, "Boko Haram örgüt üyeleri toplu taşıma araçlarına yönelik çok saldırı düzenliyor. O yüzden hükümet toplu taşıma araçlarını yasakladı, kolaylık sağlamak için bunun yerine adaidaitaları getirdi." dedi.

Bukar, günün her saati şehirde adaidaitaların bulunabildiğini belirterek, araçların güvenlik kontrol noktalarında içindekiler kolayca görülebildiği için tercih edildiğini anlattı.

Adaidaitalarda karma taşımanın yasak olduğuna dikkati çeken Bukar, "İlk taşıdığımız yolcu erkek ise onun gideceği yere bırakana kadar yolda sadece erkek yolcu alırız, kadın ise yine aynı şekilde." ifadesini kullandı.

Bukar, araçların ekonomik olduğunu, mesafeye göre ücretlerin 30 naira (1,3 lira) ile 200 naira (8,5 lira) arasında değiştiğini sözlerine ekledi.