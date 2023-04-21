Nijerya'da kadim at geçit bayramı kutlamaları düzenlendi

Nijerya'nın kuzeyinde kadim bayram geleneklerinin bir parçası olan ve renkli atların yer aldığı "Hawan Sallah" töreni düzenlendi.

Nijerya'nın kuzeyinde kadim bayram geleneklerinin bir parçası olan ve renkli atların yer aldığı "Hawan Sallah" töreni düzenlendi.

Ülkede Müslümanların yoğun bulunduğu Kano şehrinde düzenlenen etkinlikte kılınan bayram namazının ardından bölgenin ileri gelenleri, giydikleri geleneksel kıyafetlerle yerel müzik eşliğinde atlı geçiş yaptı.

Hausa dilinde bayram festivali manasına gelen "Hawan Sallah" gelenekleri, ülkenin kuzeyindeki Kano, Sokoto, Katsina, Zaria (Zazzau), Bauchi, Daura, Hadejia, Bida ve Gumel gibi bölgelerde devam ediyor.

Hausa topraklarında 14. yüzyıldan bu yana her Ramazan ve Kurban Bayramlarında düzenlenen bu etkinlik, eski yerel liderlerin kendi bölgelerinde kutladığı at binicilik şenliği olarak biliniyor.

Kutlamalarda bölge emirleri, yardımcıları ve at binicilerinin geleneksel kıyafetlerinin yanı sıra atlara takılan süsler de ilgi çekiyor.

Etkinlikte geleneksel dans gösterileri de yapılıyor.