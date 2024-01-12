Niğde Valisi Cahit Çelik, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çelik, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan seçkiden 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını seçen Çelik, "Gazze-Kanıt"ta ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" adlı karesini oyladı.

Vali Çelik, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini tercih etti.

Çelik, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Çelik, " Anadolu Ajansı, 2 bin 500'e yakın muhabiriyle dünyanın her köşesinde insanlara tarafsız, ilkeli bir şekilde haber ulaştırma çalışıyor. Fotoğrafları çeken tüm Ajans muhabirlerimize teşekkür ediyorum, hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.