Niğde'nin yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıtıldı - Haberler

Niğde'de 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde 21-27 Mayıs'ta kutlanan hafta çerçevesinde Niğde'de lezzet şenliği düzenlendi.

Valilik koordinesinde belediye, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu uygulama restoranında aşçılık programı öğretim görevlileri ve öğrencilerinin yaptığı tarhana çorbası, üzüm borani, pastırmalı dermason kuru fasulye, ciğerli pilav, bostana salata, aşure ve reyhan şerbeti, katılımcılara ikram edildi.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve yurt dışında Türk mutfağını tanıtmak için farklı etkinlikler yapıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu etkinlikleri daha planlı, profesyonel ve amaç odaklı yapmak için asırlık tariflerle Türk Mutfağı Kitabı'ndan da yola çıkarak 81 ilde ve farklı ülkelerde benzer etkinlikleri yaptığını belirten Kılınç şunları kaydetti:

"Bu kitabımız Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine ErdoğBan'ın himayelerinde çok ünlü şeflerle Kültür ve Turizm Bakanlığımızca hazırlandı. Bakanlığımızın bir hedefi var, sürdürülebilir bir turizm. Bakanlığımız turizmi 12 aya yaymak istiyor. Kış turizmini kışın, yaz turizmini yazın yaparsınız, 12 aya yaymanız için turizmde çeşitliliği artırmanız lazım. En önemli araç da gastronomi. Yemeğin mevsimi olmaz, her mevsim yenecek şeyler olur."

Araştırmalarda dünya turistlerinin yaklaşık yüzde 88'inin turizm amaçlı gezerken ne yiyeceğine bakıp gideceği yeri ona göre seçtiğini görüldüğünü aktaran Kılınç, Türkiye gelen turistlerin harcadıkları paraların yaklaşık yüzde 20'sini yemeğe ayırdığını vurguladı.

ABD'de yapılan bir ankette Amerikalıların en lezzetli bulduğu mutfaklar arasında Türkiye'nin ilk 5'te yer aldığını ortaya koyduğuna dikkati çeken Kılınç, "Bu da şunu gösteriyor; biz gerek coğrafya itibarıyla gerek kültürümüz, geçmişimiz itibarıyla gastronomi turizmiyle önemli bir yerdeyiz. Büyük bir potansiyeli de barındırıyoruz. Niğde gastronomisi hak ettiği yerde değil ama özel çalışmaların arifesinde güzel çalışmalar var." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de gastronomiye çok önem verdiklerini anlattı.

Önceki günlerde bir yemek kitabı hazırladıklarını anımsatan Özdemir, "Kitapta, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimiz var. Bulduğumuz her fırsatta Niğde'nin yemeklerini, tarihini unutturmamaya ve hatırlatmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda Ak Medrese'nin karşısında üniversiteden aldığımız tarihi bir konağı yöresel lezzetler sofrası olarak faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

Programa AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, siyasi parti temsilcileri, dekanlar, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.