Niğde'deki Yahya Peygamber Kilisesi kütüphaneye dönüştürülüyor

Niğde'de restorasyonu süren Yahya Peygamber Kilisesi, kütüphaneye dönüştürülecek. Kilisenin restorasyonu için yaklaşık 13 milyon 500 bin lira ödenek temin edildi. Ağustos ayında kütüphane olarak hizmete açılması planlanıyor.

Niğde'de restorasyonu süren Yahya Peygamber Kilisesi, kütüphaneye dönüştürülecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Koç, Eskisaray Mahallesi'ndeki 1861 yılında yapılan mülkiyeti Niğde Belediyesine ait Yahya Peygamber Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer'den bilgi aldı.

Kütüphane olarak kullanılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü adına tahsis edilen kilisenin restorasyonu için yaklaşık 13 milyon 500 bin lira ödenek temin edildi.

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan kilisenin ağustos ayında kütüphane olarak hizmete açılması planlanıyor.