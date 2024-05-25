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Niğde'de Uluslararası Resim Sergisi Açıldı

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Niğde'de düzenlenen Uluslararası Resim Sergisi, 31 ülkeden 74 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Sergi, 14 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Niğde'de, "Afrika'da çocuk olmak" temasıyla 31 ülkeden 74 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Resim Sergisi" düzenlendi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, kentte çeşitli sanatsal faaliyetlere öncülük ettiklerini söyledi.

Kentin kültür ve sanat anlamında iyi konumda olduğuna dikkat çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Niğde güzel bir yolda ilerliyor. Eski kilisemiz şu anda sanat galerisi oldu, 100 yıla yakındır boş duran başka bir kilise, kütüphane ve bilim yuvası olarak şehrimize ve gençlerimize hizmet veriyor. Yıllardır anlamsız kullanılan bedestenimiz, kendine yakışır bir şekilde kent müzesine dönüştürüldü. Geçtiğimiz yıllarda şehir meydanına kültür merkezi kazandırdık. Artık şehir koromuz ve şehir tiyatromuz var. Niğde, sanat anlamında bir devrim gerçekleştirdi."

Serginin küratörü ressam Sefa Büte de etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Sergi, 14 gün ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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