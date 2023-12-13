Niğde'nin endemik değeri Toros Kurbağası'nın ilk defa su altından ve su üstünden özel bir teknikle çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı. Sergide, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Fotoğraf Sanatçısı Baybars Sağlamtimur'un su altında serbest dalış tekniği kullanarak çektiği 54 fotoğraf yer alıyor.

Niğde'de Toros Kurbağaları'nın yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı

NİĞDE - Niğde'nin endemik değeri Toros Kurbağası'nın ilk defa su altından ve su üstünden özel bir teknikle çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde açılan sergide Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Fotoğraf Sanatçısı Baybars Sağlamtimur'un su altında serbest dalış tekniği kullanarak çektiği 54 fotoğraf yer aldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan sessiz kurbağaları su altı, su üstü ve yarı batık teknikleri ile kadrajına alan Baybars Sağlamtimur açmış olduğu sergide kurbağaların gözündeki dünyayı da yansıtmaya çalıştı.

Serginin açılış töreninde konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Niğde tarihi, kültürü ve doğası ile inanılmaz bir potansiyele sahip. Bu anlamda da Bolkar Dağları eteklerindeki Karagöl, Eğri Göl ve Karagöl'de o değerlerden bir tanesi. 1898 yılında Rana Holtzi Werner isimli Alman araştırmacı geliyor ve kendi ismini veriyor kurbağaya. Rana Holtzi Werner gelmeden de o kurbağa binlerce yıldır orada yaşıyordu belki bölge halkı ona farklı bir isim vermişti. Niğde'nin doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılması ve turizme kazandırılması noktasında elimizden geleni her zaman yapacağız" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise dünyada tek ve ilk olan sergiye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özdemiri "Sessiz kurbağaları ilk defa su altında görmüş olacağız. Başta Baybars Sağlamtimur olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim. Nesli tükenmek üzere olan kurbağayı duyurmak ve gelecek nesillere aktarmak adına bu organizasyonlar çok güzel" diye konuştu.

Dr. Baybars Sağlamtimur ise yaptığı konuşmada Toros Kurbağası'nın yok olursa dünyadan bir türün daha eksileceğini ve çok özel bir tür olduğunu ifade ederek sergi vesilesi ile kurbağanın özelliğinin daha iyi anlaşılmasını umduğunu belirtti.

Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan sergi 11 gün boyunca ziyaret edilebilecek.