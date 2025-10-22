Niğde'de Tarihi Roma Havuzu Kazıları Devam Ediyor

Niğde Valisi Cahit Çelik, Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesindeki tarihi Roma Havuzu'nda devam eden kazı çalışmalarında incelemede bulundu.

Vali Çelik, Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay'dan havuzdaki kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çelik, 1941'de havuzun bulunduğu yerde bataklığın olduğunu söyledi.

Çelik, DSİ'nin içme suyu için çalışma yaparken Roma dönemine tarihlenen bir havuz keşfettiğini anımsattı.

Bölgede Hititler'den sonra yöresel ve bölgesel krallıkların oluştuğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'yi içerisine alan Tabal Krallığı var. Tabal Krallığı'nın başkenti de Tiyana. Romalılar döneminde de Tiyana önemli bir kent. Tabal Krallığı da milattan önce 1200 ile 700'lü yıllar arasında hüküm sürmüş. Romalılar bu havuzu oradaki içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere yapıyor. Havuzun batı kısmından yaklaşık 2 bin 800 metrelik yeraltı hattı var. Ondan sonra yer üstündeki kemerlerle buradaki su Tiyana Antik Kenti'ne taşınıyor. Osman Doğanay hocam uzun yıllardır burada kazılar yapıyor. Bu sene de havuzun doğu bölgesinde bir kazı yaptı. Kazıda önemli bulgular elde edildi. Özellikle ağzında yumurtanın olduğu bir yılan figürü bizim için önemli. Bundan sonraki süreçte de buradaki kazı çalışmalarına destek vereceğiz."

Tiyana Antik Kenti'nde yıl boyunca kazılar yapıldığını belirten Çelik, "Bu kazılar Niğde'nin ne kadar önemli bir kent olduğunun göstergesi. Anadolu'da hüküm sürmüş her medeniyetin izlerini görebildiğimiz bir kent, özellikle Roma Havuzu da bu anlamda önemli. 1800 yıl önce yapılmış ve halen kullanılan bir havuz. Burayı vatandaşlarımızın hizmetine daha iyi şekilde sunmak konusunda elimizden gelen her türlü çabayı ve gayreti göstereceğiz." dedi.

Açıklamasının ardından kazı evini ziyaret eden Çelik, yılan figürünü inceledi.