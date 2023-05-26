Niğde'de memur olan Abdulhamit Bayrak, filografi sanatıyla eserler ortaya çıkarıyor

Niğde İl Sağlık Müdürlüğünde memur olan Abdulhamit Bayrak, filografi tekniğiyle sanatsal eserler ortaya çıkarıyor. Bayrak, filografiye hobi olarak başlayan ve her aşamasını sabır ve zahmetle yaptığı tabloları yurt dışından da alıcı buluyor.

Niğde'de İl Sağlık Müdürlüğünde memur olan Abdulhamit Bayrak, çivi ve telin kullanıldığı filografi tekniğiyle sanatsal eserler ortaya çıkarıyor.

Yaklaşık 16 yıldır memur olarak görev yapan 40 yaşındaki Bayrak'ın filografi sanatına ilgisi, 1998'de cezaevinde yapıldığını öğrendiği bir tabloyu görmesiyle başladı.

İçinde bulunduğu koşullar nedeniyle bu sanata yönelemeyen Bayrak, 2018'de filografi kursunda 6 ay eğitim alıp bu sanatı icra etme imkanına kavuştu.

Filografiye hobi olarak başlayan Bayrak'ın her aşamasını sabır ve zahmetle yaptığı tabloları yurt dışından da alıcı buluyor.

Bayrak, AA muhabirine, kumaş veya deriyle kapladıkları tahtanın üzerine çaktığı çivilere tel veya ip gererek farklı şekiller ortaya çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Filografide yaklaşık 45 teknik olduğunu belirten Bayrak, "Zor bir sanat. Öğrenmek için uğraşmak gerekiyor. Sabırlı olmak, emek harcamak gerekiyor. Bir tablonun oluşması tablonun durumuna bağlı. Niğde'de şu anda bu işi 4-5 kişi yapıyor. Çoğu kişi de sipariş üzerine çalışıyor. Ben de sipariş üzerine çalışıyorum ama kendi istediğim çalışmaları da yapıyorum." ifadesini kullandı.

Bayrak, bu sanata hobi olarak başladığını, sonradan tutkuya dönüştüğünü anlatarak filografinin kendisi dinlendirdiğini anlattı.

Tabloyu yaparken stres attığını ve boş vaktini değerlendirdiğini dile getiren Bayrak şunları kaydetti:

"Farklı şekiller çıkarmaya çalışıyorum. Uluslararası sergilere katılıyorum. Şu ana kadar yaklaşık 15 sergiye katıldım. Bu sanatla belli bir şeklin olduğu her şey yapılabilir. Şu ana kadar 400'ü geçmiştir yaptığım tablo. 10 gün uğraştığım tablo da var, 3 ay uğraştığım tablo da var. Bir tabloya 5 bin 100 çivi çaktım, 2 bin metreye yakın tel vardı. Kelimeişehadet tablosu 3 ay vaktimi almıştı."

"Yurt dışından da ilgi var"

Yurt dışında sergi açmak istediğini dile getiren Bayrak, "En azından kendimizi orada tanıtmak isterim. Bu sanatı emek vermek isteyen ve sabırlı olan kişilere tavsiye ederim. Konya'da düzenlenen el sanatları şöleninde 4 tablom yurt dışına gitti. Yurt dışından da fazlasıyla ilgi var. Kendime ait 4-5 tabloyu Almanya, İngiltere'ye gönderdim. Fransa'ya birkaç tablom gitti." diye konuştu.