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Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yasin Esen - Kültür Sanat
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Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldıNİĞDE Niğde Belediyesi, Ramazan etkinlikleri için şehrin en işlek caddesini trafiğe kapattı.

NİĞDE (İHA) - Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı

NİĞDE Niğde Belediyesi, Ramazan etkinlikleri için şehrin en işlek caddesini trafiğe kapattı.

Dr. Sami Yağız Caddesinin kapatılmasının ardından, vatandaşlar caddede yürüyüş yapıyor. Niğde Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlükleri vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yaşlı, genç, çocukların vakit geçirdiği caddede, Niğde Belediyesi Hacivat Karagöz, dans gösterileri gibi etkinliklerle vatandaşları buluşturuyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "2 yıldır evlere kapanmıştık yasaklar vardı çok özlemiştik. Pandemiden kurtulduk bizde böyle kucaklaşalım istedik. Çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük mutluluk duydu" dedi. Sokak bayram arefesine kadar akşamları kapalı kalacak.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Kültür Sanat

Niğde Belediyesi, Niğde, Kültür Sanat, Haberler

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