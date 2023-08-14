ABD'de türünün en büyüğü olan 31. Hong Kong Ejderha Teknesi Festivali, Cumartesi günü New York'un Queens ilçesindeki Corona Park'ta büyük bir gösteriyle başladı. Rengarenk bir ejderha dansı performansının sergilendiği açılış töreninde konuşan New York Belediye Başkanı Eric Adams, 'Ejderha teknesi festivalinin büyümesini ve ilçedeki tüm çocukların 'Birlikte kürek çekerseniz birlikte öğrenebilir ve büyüyebilirsiniz' öğretisine dayalı bu anı görmesini istiyoruz' dedi.

HABER: New York'taki Ejderha Teknesi Festivali'nde birlik ve beraberlik mesajı verildi

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1. Etkinlikten çeşitli görüntüler

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ABD'de türünün en büyüğü olan 31. Hong Kong Ejderha Teknesi Festivali, Cumartesi günü New York'un Queens ilçesindeki Corona Park'ta büyük bir gösteriyle başladı.

Rengarenk bir ejderha dansı performansının sergilendiği açılış töreninde konuşan New York Belediye Başkanı Eric Adams, "Ejderha teknesi festivalinin büyümesini ve ilçedeki tüm çocukların 'Birlikte kürek çekerseniz birlikte öğrenebilir ve büyüyebilirsiniz' öğretisine dayalı bu anı görmesini istiyoruz" dedi.

Adams, "Bu rekabet deneyimini yaşamak birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu da anlamamızı sağlıyor. Çünkü aynı yöntemle, aynı hamleyle kürek çekmek ve aynı şekilde, aynı yönde hareket etmek zorundayız. İşte bütün mesele bu" ifadelerini kullandı.

New York'taki Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Ofisi Direktörü Candy Nip, 31 yılda böyle bir büyüklük ve ölçeğe ulaşan çok kültürlü festivali "kendi içinde muhteşem" olarak nitelendirdi ve festival için "Kültürü paylaşmanın, mutluluğu paylaşmanın çok eğlenceli ve güzel bir yolu" yorumunu yaptı.

Çin'in New York Başkonsolosu Huang Ping ise, "Belediye başkanının da söylediği gibi, bu etkinlik insanları bir araya getiriyor. Birlikte kürek çekince birbirinizi tanıma ve takdir etme şansınız oluyor. Öyleyse birlikte çalışalım ve keyfini birlikte sürelim" diye konuştu.

İki gün süren etkinlik, bu yıl ABD ve Kanada'nın dört bir yanından 1.000'i aşkın kürekçiyle 160'tan fazla takımı bir araya getirdi. Göl kenarında müzik, hikaye anlatımı ve dövüş sanatları gibi performansların tadını çıkaran 20.000'den fazla izleyici ise suda kürek çeken yarışçılara tezahürat yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor. (XHTV)