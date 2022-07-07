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Nevşehir Belediyesi "Demokrasi Zaferi Konseri" düzenleyecek

AA - Alpaslan Körükcü - Kültür Sanat
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Nevşehir Belediyesi 'Demokrasi Zaferi Konseri' düzenleyecek

Nevşehir Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla konser düzenlenecek.

Nevşehir Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla konser düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Demokrasi Zaferi Konseri"nde sanatçılar Abdurrahman Önül ve Ali Kınık sahne alacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün hazırladığı program 15 Temmuz Cuma günü 21.00'de TÜİK Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

AA / Alpaslan Körükcü - Kültür Sanat

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