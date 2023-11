Netflix'in yeni filmi Society of the Snow'un ilk fragmanı yayınlandı

Netflix, gerçek hayattaki en üzücü hayatta kalma hikayelerinden birini sinematik bir hikaye anlatımıyla sunmaya hazırlanıyor. Gerçek hayatta da yaşanmış bir kaza üzerine yazılmış bir kitaptan uyarlanan film için ilk fragmandan yayınlandı.

Rotten Tomatoes'tan %95 skor alan Netflix'in yeni filmi Society of the Snow'un ilk fragmanı:

"Society of the Snow" adını taşıyan film, aynı adlı kitaptan uyarlanıyor ve 1972'nin sonlarında Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait 571 sefer sayılı uçağın karlı dağlara düşerek kazadan kurtulanların hayatta kalabilmek için akla hayale gelmeyecek önlemlere başvurmak zorunda kaldığı meşhur And Dağları uçak kazasını anlatıyor.

Society of the Snow'un yeni yayınlanan fragmanı, gerçek hayattaki trajedinin tarihsel doğruluğunu ve yoğunluğunu yakalayan, görsel olarak çarpıcı ve yürek burkan bir anlatıma sahip. Film, kazadan kurtulanların karşılaştığı çaresizlik ve umutsuzluğun derinliklerine inerken, geçmişte bu olaya dair çekilen bir film olan Alive'dan daha karanlık ve görünüşe göre tarihsel olarak daha doğru bir yaklaşım benimsiyor.

Korkunç konusuna rağmen, ilk eleştiriler son derece olumlu. Film, şu anda Rotten Tomatoes'ta %95 gibi etkileyici bir puana sahip. Eleştirmenler filmi muhteşem oyunculukları, sinematografisi ve unutulmaz müzikleriyle övüyor ve Netflix'te yayınlanacak filmler arasında mutlaka izlenmesi gereken bir yapım olarak nitelendiriyor.

Eleştirmenlerden biri, özellikle bir sahneyi öne çıkarıyor ve bu sahneyi "felaket filmleri tarihinin en iyilerinden biri" olarak nitelendiriyor. Filmin gerçek hayattaki olayları canlandırırken ilgili kişilere saygı gösterme becerisine dikkat çeken bir başka eleştirmen, Society of the Snow'u ölenleri özenle anması nedeniyle övüyor. Eleştiride, filmin And Dağları'ndaki uçuş faciasını sürükleyici ve duygusal bir şekilde tasvir ederek izleyicileri doğrudan donma çilesinin kalbine yerleştirdiği vurgulanıyor.

Yönetmenliğini JA Bayona'nın üstlendiği film, kazazedelerin yaşadıkları üzücü deneyimin psikolojik etkilerini ele alırken, özellikle de hayal bile edilemeyecek bir durumla karşı karşıya kalan genç ve dindar erkeklerin üzerindeki etkiye odaklanıyor. Film, hayatta kalanlar tarafından alınan çaresiz önlemleri göstermekten çekinmiyor.

Society of Snow, 4 Ocak 2024 tarihinde Netflix aboneliği olan herkes için vizyona girecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.