Neşet Ertaş, Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Emel Taşçıoğlu konseriyle anıldı.

Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki Neşet Ertaş Parkı'nda gerçekleştirilen konseri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerin aralarında olduğu vatandaşlar ilgiyle izledi.

Konserin açılışında konuşan Başkan Selvitopu, Neşet Ertaş'ın insan sevgisini hatırlatarak, "O söylediği türkülerle hepimize Anadolu'nun güzelliğini, hoşgörüsünü, insanlarımızın acı ve sevinçlerini en derinden hissettirir. Ezgilerinde, sözlerinde hep insan vardır. Onu kaybedince değerini çok daha iyi anladık. Rahat uyu büyük ozanımız. Türkülerinle yaşamaya devam edeceksin" dedi.

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Emel Taşçıoğlu da Ertaş'ın hayatının bir dönemini geçirdiği Karabağlar'da konser vermekten gurur ve mutluluk duyduğunu vurguladı. Taşçıoğlu daha sonra "Zahidem", "İki Büyük Nimetim Var", "Yalan Dünya", "Doyulur mu?", "Gönül Dağı" gibi Neşet Ertaş'ın sevilen eserlerini Karabağlarlılarla birlikte seslendirdi.

Konserin sonunda Başkan Selvitopu Taşçıoğlu'na doğa dostu fidan sertifikası vererek teşekkür etti.