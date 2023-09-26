Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü anma programı düzenlendi

Büyük Ozan Neşet Ertaş'ı ölümünün 11'inci yılında, Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programla anıldı.

'Bozkırın Tezenesi' büyük ozan Neşet Ertaş'ı anmak için Kırşehir Belediyesi tarafından dün bir program gerçekleştirildi.

Anma Programı çerçevesinde saat 10.00'da kabir ziyareti gerçekleştirildi. Büyük ozan Neşet Ertaş'ın, ölümünün 11'inci yılında aile üyeleri ve il protokolüyle birlikte kabir ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, burada medya temsilcilerine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Yaklaşık 11 yıl önce aramızdan ayrılan büyük üstadımız 'bozkırın tezenesi' Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümünde buradayız. Kırşehir'in kültürel açısından iki önemli etkinliği bulunmakta. Bunlar; Ahilik Haftası ve Neşet Ertaş'ı Anma Etkinliği. Kırşehir'in hem kültürel hem de tarihsel açıdan önemli bir yeri var. Bugün Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümünde ailesinin istediği şekilde nasıl anılmak isteniyorsa o şekilde anacağız. Meydanda herhangi bir konser istemediler, sadece salonda analım dediler ve bizler de panellerle söyleşilerle büyük ozanımızı anacağız. Büyük üstadımız Türk Halk Müziği'nde önemli eserler bırakmış. Tarih boyunca söylenecek Pir Sultanlar gibi Yunus Emreler gibi anılacak bir ozanımızdır Neşet Ertaş. Aileden gelen bir gelenek. Neşet Ertaş Muharrem Ertaş'tan, Çekiç Ali'den, Hacı Taşan'dan aldığı kültürü kuşaklara taşımış. Bizler de bundan sonra bu kültürü gelecek kuşaklara hep birlikte taşıyacağız. Çünkü Kırşehir hoşgörünün, Horasan Erenlerinin merkezi. Nasıl ki Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş bu topraklarda 800 yıl önce yaşadılar ve kültürel olarak ne miras bıraktılarsa Abdal geleneğinin son temsilcileri de bizlere böyle bir miras bıraktılar. Daha önce bazıları Abdal kelimesinin farklı anlaşıldığını görüyordu. Aptal ile abdal ayrı şeylerdir. Abdal olduklarını kendileri de kabul ettiler ve Pir Sultan Abdal soyundan geldiklerini, başka bir anlamla anılmaması gerektiğini kendileri de kabul ettiler. 'Biz Abdalız' diyorlar. Aptal ile Abdal kelimesi ayırt edildi ve artık o zincirleri kırdık. Bundan sonra hep Abdal olarak anacağız ve tarihler boyunca da anlatacağız. Büyük ozanımız Neşet Ertaş'ı saygı ve özlemle anıyorum."

Saat 16.30'da ise Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Aşık Said Salonu'nda "Ah Yalan Dünya" adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Belgeselin ardından saat 18.00'de ise Bayram Bilge Tokel, Hüseyin Ertaş ve Hacı Mehmet Duranoğlu'nun sunumlarıyla bir panel gerçekleştirildi.

Başkan Ekicioğlu, panel öncesi yaptığı konuşmada, "25 Eylül 2012 tarihinde aramızdan ayrılan bozkırın tezenesi büyük ozanımız Neşet Ertaş, mütevazı yaşam biçimiyle, türkülerinin insana ve hayata dokunuşuyla, insana ve geleceğe olan inancı ve umuduyla; benzersiz sesi ve yorumuyla Anadolu Abdal geleneğinin öncüsü ve Bozlak kültürümüzün en büyük temsilcisi olmuştur. Başta Neşet Ertaş olmak üzere, Anadolu Abdal geleneğinin bütün temsilcileri sayesinde bozlağın anavatanı olan Kırşehir'imiz, müzik alanında Türkiye'den UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren; verdiği taahhütleri de yerine getiren ilk ve tek şehir olmuştur. Bu da hepimiz için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Bu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için planladığımız önemli çalışmalara, bugün bu panelde olduğu gibi, Dünya Müzik Şehri olan Kırşehir'de bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz. Büyük ozanımız Neşet Ertaş'ı aramızdan ayrılışının 11'inci yılında bir kez daha saygı ve özlemle anıyor; panelistlerimize de katkıları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Neşet Ertaş türkülerinin seslendirildiği konserler ise Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Muharrem Ertaş Salonu'nda gerçekleştirildi. Konser programına, Gönül dağı dizisinin yapımcı ve oyuncuları da katıldı.

Başkan Ekicioğlu, "Neşet Ertaş Anma Programına katılan büyük ozanımız Neşet Ertaş'ın aile fertlerine, bizlere Neşet Ertaş'ı bir kez daha anlatan Bayram Bilge Tokel, Hacı Mehmet Duranoğlu ve Hüseyin Ertaş'a; sazları ve sözleriyle programı anlamlı kılan Neşet Doğan, Veli Ertaş, Erzade Çulha, İrfan Ertaş, Haydar Akyol, Harun Çulha, Taşan Kardeşler, Erkut Özkan, Muhlis Berberoğlu ve Gönül Dağı dizisi yapımcı ve oyuncuları ile tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.