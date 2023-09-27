Neşet Ertaş'ın anma programı düzenleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vefatının 11. yıl dönümünde büyük halk ozanı Neşet Ertaş için anma programı düzenliyor. Ünlü sanatçı Funda Arar ve İsmail Altunsaray sahne alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vefatının 11. yıl dönümünde büyük halk ozanı Neşet Ertaş için anma programı düzenliyor. 29 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek gecede, ünlü sanatçı Funda Arar ve İsmail Altunsaray sahne alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 11. yılında konser programıyla anacak.

Atatürk Spor Salonu'nda 29 Eylül Cuma günü saat 19.00'da başlayacak anma programında ünlü sanatçı Funda Arar ile İsmail Altunsaray usta ozanın en sevilen türkülerini yorumlayacak.

FUNDA ARAR SAHNE ALACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kırşehirliler Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenecek anma programında "Bozkırın Tezenesi" olarak da bilinen kendine has üslubu ile halkın gönlünde taht kuran büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın sevilen türkülerini ünlü sanatçılar seslendirecek.

Gecede sahne alacak Funda Arar ile İsmail Altunsaray ve Kırşehirli mahalli sanatçılar Başkentlilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.