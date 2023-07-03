Nermin Bir Aşk Hikayesi Dans Tiyatrosu İstanbul'da Ön Gösterime Çıkıyor

Endülüste başlayıp Anadolu'ya uzanan bir aşk hikayesini konu alan 'Nermin Bir Aşk Hikayesi' adlı dans tiyatrosunun İstanbul ön gösterimi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Flamenko, Türk halk dansları, bale ve modern dansı birbiriyle buluşturan tek perdelik oyun, 14 Temmuz'da saat 20.30'da sahnelenecek. Metehan Gözütok'un yazdığı hikayenin anlatıcılığını Nazlı Masatçı üstlenirken, ana karakter Nermin'i ise Rasime Öktem canlandıracak.