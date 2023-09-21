Necip Fazıl Kısakürek, Niğde'de anıldı

NİĞDE - Niğde Belediyesi; Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 40. yılında düzenlediği etkinlikle andı.

Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yılı anma etkinliği çerçevesinde müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen ve orkestrası sahne aldı. Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen konserde, usta müzisyen Yücel Arzen ve orkestrası Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen şarkıları sundu. 'Sakarya Türküsü', 'Şarkımız Bizim', 'Utansın', 'Kaldırımlar', 'Surda Bir Gedik Açtık' gibi Kısakürek'in eserlerinden bestelenen şarkılar katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.