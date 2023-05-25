Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıldönümü mezarı başında anıldı

Şair, roman ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi, Eyüpsultan Belediye Başkanı ve İstanbul Müftüsü de törene katıldı.

Hami YEŞİLYURT/ ŞAİR, Roman ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40.yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Necip Fazıl Kısakürek ölümünün 40. yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Eyüpsultan Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş katıldı. Eyüpsultan ve Esenler ilçesinde bulunan lise ve ilkokul öğrencileri de törende hazır bulundu. Anma töreni Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okunmasıyla sona erdi.