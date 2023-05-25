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Necip Fazıl Kısakürek 40. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı

Kültür Sanat Haberleri

Eyüpsultan Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş katıldı. Necip Fazıl Kısakürek ölümünün 40. yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

ŞAİR, Roman ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40.yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Necip Fazıl Kısakürek ölümünün 40. yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Eyüpsultan Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş katıldı. Eyüpsultan ve Esenler ilçesinde bulunan lise ve ilkokul öğrencileri de törende hazır bulundu. Anma töreni Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okunmasıyla sona erdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Necip Fazıl Kısakürek Eyüpsultan İstanbul Kültür Sanat Haberler

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