Nazım Hikmet'in Prag Günleri Belgeseli Hazırlandı

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimiyle, şair ve yazar Nazım Hikmet'in "Prag günleri"ni anlatan, Prag Ulusal Tiyatro arşivlerinden çıkarılan 1956'da çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı "Nazım ve Prag" isimli belgesel hazırlandı.

Büyükelçi Bağış, yazılı açıklamasında Türk ve Çek halkı arasındaki ortak tarihin önemli aktörlerinden birinin Nazım Hikmet olduğunu, Nazım'ın Türkiye'de yasaklı bulunduğu dönemde farklı birçok ülke ve şehirde yaşamak durumunda kaldığını, bu şehirlerden birinin de Prag olduğunu belirtti.

Şairin 1956-1958 yıllarında Prag'da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında çekilmiş ve daha önce hiç yayımlanmamış fotoğraflarının belgeselde yer aldığına dikkati çeken Bağış, Nazım'ın yazıp yönettiği tiyatro oyunlarından "Budala"nın (Podivin) Çekoslovakya Devlet Tiyatrosunca sahnelendiğini ve bu oyunun kitapçıklarının araştırmacı Özgür Öztürk tarafından bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bağış, Prag Büyükelçiliği olarak Nazım Hikmet'i anma programı düzenlediklerini, şairin sıklıkla gittiği Slavia kafeteryasında gerçekleştirilen etkinliğin bundan sonra her yıl düzenli yapılacağını vurguladı.