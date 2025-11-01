Haberler

Nazilli'deki Dev Çınar Ağacı Tescillenmek İsteniyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 12 metre genişliğindeki dev çınar ağacının korunması ve tescillenmesi için mahalle halkı çağrıda bulunuyor. Mahalle muhtarı, ağacın kimliği belirsiz kişilerce zarar gördüğünü ve koruma altına alınması gerektiğini vurguladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşlar, 12 metre genişliğindeki dev çınar ağacının tescillenmesini istiyor.

Karahallı Mahallesi'nin Böğürtlenlik mevkisinde tarihe tanıklık eden çınar ağacı, 12 metre gövde kalınlığı, 9 metre iç genişliğiyle dikkati çekiyor.

Mahalle Muhtarı Ersun Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağacın iç kısmının son dönemde kimliği belirsiz kişilerce yakılması sonrası zarar gördüğünü söyledi.

Ağacın koruma altına alınması ve yaş tespiti yapılması gerektiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Tarihi çınarımızda kimlik çalışması yapılmasını ve korunmasını istiyoruz. Bizler gördük, yarın torunlarımızın da görmesini istiyoruz. Bölge halkımız için bir yaşam alanı olmuş burası. Yağmurlu günlerde büyüklerimiz buraya sığınırmış, dinlenirmiş. 15-20 kişi alabilecek genişlikte, 9 metre genişliğinde. Bu ağacın zarar görmemesi ve yaşaması için tescil edilerek anıt ağaç yapılmasını istiyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Kültür Sanat
