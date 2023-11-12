Nazilli Belediyesi 'Ata'ya Saygı Konseri' düzenledi

Nazilli Belediyesi Türk Sanat ve Türk Halk Müziği Toplulukları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla 'Ata'ya Saygı Konseri' verdi. Konserde Atatürk'ün sevdiği halk müziği eserleri ve Türk Sanat Müziği parçaları seslendirildi.

Nazilli Belediyesi Türk Sanat ve Türk Halk Müziği Toplulukları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla 'Ata'ya Saygı Konseri' verdi. Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserin sunuculuğunu Sevinç Vıcır yaptı.

İki bölümden oluşan konserin ilk kısmında Şef Orhan Yeşiltepe yönetimindeki 35 kişilik koro, Atatürk'ün sevdiği halk müziği eserlerini seslendirerek sanatseverlerin kulaklarının pasını sildi. Konserin ikinci bölümünde Şef Murat Sezar yönetimindeki koro Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel parçalarını söyledi. Yaklaşık 2 saat süren konserde izleyenler alkışları ile solistlere ve koroya sık sık eşlik etti. Koro üyelerine tek tek teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bu tür etkinliklerin artırılması için gereken tüm desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Program, Hoş Gelirler Ola şarkısının hep bir ağızdan söylenmesi ile sona erdi. Konser sonunda Belediye Meclis Üyesi Mustafa Akkaya tarafından koro üyelerine ve şeflere çiçek takdim edildi. - AYDIN