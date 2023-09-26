Nazilli Belediye Başkanı, Antik Kentteki Basın Yasaklamasına Tepki Gösterdi

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin 700 yıllık olduğu belirtilen Mastaura Antik Kenti'nin tanıtımı için düzenlenen etkinlikte Kazı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz'ın herkese açık olan antik kente basın mensuplarının girmesine izin vermedi. Etkinlik kapsamında bölgede bulunan ve düzenlenen programın amacının tamamen antik kenti tanıtmak olduğunu ve gazetecilerin bu nedenle alana davet edildiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kazı başkanı tarafından uygulanan yasak karşısında adeta çileden çıktı. Başkan Özcan ile birlikte gazeteciler uygulanan ilginç yasak karşısında bölgeyi terk etti.

Nazilli'nin önemli kültürel miraslarından biri olan Mastaura Antik Kenti'nin tanıtımı için düzenlenen programlardan bir yenisi bugün tertip edildi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın destekleri ile gerçekleştiren program kapsamında bölgedeki gazeteciler Antik Kent'te yeni bulunan eserlerin tanıtımı ve aynı zamanda yabancı bir televizyon kanalı çekimlerinde ev sahipliği için bölgeye davet edildi. Sabah saatlerinde topluca bölgeye giden gazeteciler Kazı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz'ın getirdiği ilginç bir yasak karşısında ne yapacağını şaşırdı. Yurt dışından gelenlerin ve vatandaş olarak bölgeye ziyaret edenlerin çekim yapmasının serbest olduğu antik kentte, Aydın'da görev yapan gazetecilerin girişinin yasak olduğunu belirten Kazı Başkanı Akkurnaz'ın uyguladığı ilginç yasak tepkilere neden oldu. Mesai saatleri dışında herhangi bir koruması olmayan ve günün her saatinde herkesin girip gezebildiği alana gazetecilerin görüntü ve fotoğraf çekme kabiliyetine sahip cihazlarla girişine yasak getirilmesine tepki gösteren Nazilli Belediye Başkanı, uygulanan bu yasağı kasıtlı bulduğunu belirterek tepki gösterdi. Kazı Başkanı Akkurnaz'ın ilginç yasağı karşısında basın mensupları ve Nazilli Belediyesi heyeti programı terk etti.

Yabancı bir belgesel kanalının antik kent içerisinde çekim yaptığı ve yapılan anlaşma çerçevesinde basın mensuplarının alana giremeyeceği belirtilerek uygulanan bu engellemeye Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, olayın üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Özcan, "2020 yılından beri Mastaura Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalara Nazilli Belediyesi olarak tam destek verdik. Önemli bir kültür mirasının hem şehrimize hem de ülkemize kazandırılmasıyla ilgili önemli bir çaba gösterdik. Bunun her zaman paydaşı olmaya devam edeceğiz. Bize büyük destek veren basın mensubu arkadaşlarımızın sahaya sokulmaması, bizleri gerçekten ciddi manada üzdü. Yanlış bir uygulamadır. Herkes istediği şekilde fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşıyor. Oralarda yasak olmayan şey basına uygulanıyor" dedi.

(İK-Y)

"Kurallar sadece Nazilli'de geçiyor"

Birçok antik kent ve kazı alanında uygulanmayan kuralların Mastaura'da yapılmasına anlam veremediğini kaydeden Başkan Özcan, "Ben hukukçuyum, bütün kuralları biliyorum. Gerekliliğine de inanıyorum. Ama tüm kurallar maalesef sadece Nazilli'de geçiyor. Sultanhisar'a, Kuyucak'a, Muğla'ya, Denizli'ye veya İstanbul'a gittiğinizde ayrı bir serbestlik var. Tepkimiz bunadır. Bu süreçte yine hep birlikte olacağız. Siz değerli basın mensuplarımızla birlikteyiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN