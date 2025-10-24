Nazende Yücel'in 'Renkler ve Kadınlar' Sergisi Açıldı

Ressam Nazende Yücel'in "Renkler ve Kadınlar" sergisi başkentte ziyarete açıldı.

Prime Yaşam-İM Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide, Yücel'in kadın kimliğine ve toplumsal rollere odaklandığı eserleri yer alıyor.

Sergi hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yücel, uzun yıllardır resimle ilgilendiğini, ancak geçen yıl aralık ayında memuriyetten emekli olduktan sonra tam zamanlı resim yapmaya başladığını söyledi.

Ressamlık kariyerinde zamanla kendi tarzını oluşturduğunu belirten Yücel, "Kadın figürü üzerinde, yarı soyut figürler üzerinde çalışmaya başladım. Benim resimlerimde kadınlar sosyolojik, psikolojik ve sembol olarak yer alıyor. Kadınları, güçlü kadınları, en güzel halleriyle resim etmeye çalışıyorum." dedi.

Nazende Yücel, bu resimlerinde, kadınların hayattaki rollerinden dolayı parçalanmış hallerinin görüldüğünü ifade ederek, "O kadar parçalanmışlığın içerisinde o asaletinden hiç ödün vermeden dimdik ayakta, renkli ve en güzel haliyle görebiliyorsunuz resimlerimde. Aynı zamanda resimlerimde kadınların yüzü yok. Çünkü benim resimlerim evrensel. Gelmiş, geçmiş, gelecek, doğmuş, doğacak bütün kadınları temsil ediyor. Herkes orada kendisini bulabilir." diye konuştu.

"Renkler ve Kadınlar"ın 11'inci sergisi olduğunu söyleyen Yücel, pek çok ülkede resimlerinin sergilendiğini, bugün açtığı serginin ise kendisi için çok özel olduğunu anlattı.

Galerinin kurucusu öğretim üyesi Ebru Güven de serginin 16 Kasım'a kadar her gün ziyaret edilebileceğini aktardı.

Galeri olarak kadınları desteklediklerini ve kadınların eserlerini öne çıkarmaya çalıştıklarını belirten Güven, Nazende Yücel'in sergisindeki her bir resmin hikayesinin resmin yanındaki karekoddan öğrenilebileceğini kaydetti.