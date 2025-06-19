Nazarköy'de Boncuk ve Cam Sanatları Merkezi Açıldı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy Mahallesi'nde, geleneksel nazar boncuğu yapımını desteklemek amacıyla yeni bir boncuk ve cam sanatları merkezi açıldı. Proje, kadınlar ve gençlerin el işçiliğiyle üretime katılımını artırmayı hedefliyor.

Geleneksel nazar boncuğu yapımı ile tanınan İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy Mahallesi'nde, boncuk ve cam sanatları merkezi açıldı.

"Kemalpaşa Nazarköy'ün İyileştirilmesi ve El Emeği Boncuk İşçiliğinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen merkezin açılışında konuşan Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Merkezin amaçları hakkında bilgi veren Sarı, "Nazarköy, sadece geleneksel el sanatlarının değil, birlikte üretmenin, dayanışmanın ve kültürel mirasa sahip çıkmanın da güzel bir örneği oldu." dedi.

Mahallenin simgesi haline gelen nazar boncuğu üretimini yaşatmayı ve mahalleyi bir cazibe merkezine dönüştürmeyi amaçlayan proje, özellikle kadınlar ve gençlerin üretime katılımını hedefliyor.

Nazarköy Boncuk ve Cam Sanatları Merkezi'nde geleneksel cam boncuk üretimi ile birlikte çağdaş cam tekniklerinin de uygulandığı atölyeler yer alıyor. Açık alevle cam şekillendirme, cam füzyon ve cam mozaik atölyeleri, sanatseverlere hem öğrenme hem üretme imkanı sunuyor.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Kültür Sanat
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