Narlıdere Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 'Gönülden Dile' Konseriyle Kulakları Açtı

Narlıdere Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Gerçekay Oral'ın şefliğinde verdiği 'Gönülden Dile' konseri ile kulakların pasını sildi. Narlıdere Belediyesi'nin açtığı Türk Halk Müziği kurslarına katılan kursiyerlerin oluşturduğu koro, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Narlıdere Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Gerçekay Oral'ın şefliğinde verdiği 'Gönülden Dile' konseri ile kulakların pasını sildi.

Narlıdere Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği 'Gönülden Dile' konseri ile 2023 yılında yaptığı çalışmaları taçlandırdı. Narlıdere Belediyesi'nin açtığı Türk Halk Müziği kurslarına katılan kursiyerlerin oluşturduğu koro, Şef Gerçekay Oral yönetiminde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 3 saat süren konserde geleneksel kültürümüzün en seçkin örneklerini Narlıdereli vatandaşlarla buluşturan koro, sanatseverlerden büyük alkış aldı. Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, Belediye Meclis Üyeleri, STK'ların temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen konser, Türk Halk Müziği sevenlere adeta sanat ziyafeti sundu. Narlıdere Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresine dönerek söylediği türkü ise uzun süre ayakta alkışlandı.

Birbirinden güzel eserleri seslendiren koroya teşekkür eden Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, "Narlıdere Belediye Başkanımız Ali Engin adına sizleri selamlıyorum. Performansıyla bu akşam bizlere güzel bir gece yaşatan Gerçekay Oral hocamıza, koro üyelerimize, orkestramıza teşekkür ediyorum. Türk Halk Müziğine doyduğumuz bu geceye büyük bir emek verdiniz. Hepinizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay'ın Şef Gerçekay Oral'a çiçek verdiği gece, İzmir Marşı ve alkışlarla sona erdi.