Nallıhan'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde tanıtıldı

Nallıhan'a özgü lezzetler, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde tanıtıldı. İlçeye özgü baklava, güveç, yaprak sarması, cevizli katmer çöreği, pekmezli un helvası, cevizli taş fırın ekmeği ile Nallıhan'ın coğrafi işaretli değerleri Nallıhan iğne oyası ve örtmesi tanıtıldı.

Nallıhan'a özgü lezzetler, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde tanıtıldı.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi ev sahipliği ve TAFED işbirliğinde 24 - 27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde "Asırlık Tariflerle Nallıhan Mutfağı" sloganı ile stant açıldı.

Stantta ziyaretçilere ilçeye özgü baklava, güveç, yaprak sarması, cevizli katmer çöreği, pekmezli un helvası, cevizli taş fırın ekmeği ile Nallıhan'ın coğrafi işaretli değerleri Nallıhan iğne oyası ve örtmesi tanıtıldı.

İlçe Belediye Başkanı İsmail Öntaş, gazetecilere, Nallıhan'ın zengin bir mutfak kültürüne ev sahipliği yaptığını, bu etkinlikte tüm katılımcılara güzel bir sunum yapıldığını belirterek ilçenin yöresel mutfağının ulusal ve uluslararası çapta tanıtımı için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.