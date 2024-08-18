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Naci el-Ali'nin 'Hanzala' sergisi Erzurum'da açıldı

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FİLİSTİN davasını karikatürleriyle anlatan Naci el-Ali'nin özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen 'Hanzala' karakterinden oluşan sergi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Müzesi fuaye alanında sanatseverlerle buluştu.

FİLİSTİN davasını karikatürleriyle anlatan Naci el-Ali'nin özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen 'Hanzala' karakterinden oluşan sergi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Müzesi fuaye alanında sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci durağı, Erzurum oldu. 17-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Erzurum Müzesi fuaye alanında 'Naci El-Ali'den Hanzala' sergisi açıldı. 1938'de Filistin'in Celile kazasına bağlı Şecere köyünde dünyaya gelen ve henüz 10 yaşında doğup büyüdüğü topraklardan Güney Lübnan'a göç eden karikatürist Naci el-Ali, Filistin'in en önemli sembollerinde 'Hanzala'yı 13 Temmuz 1969'da Kuveyt'te çizdi. Sanatçı, büyümeyen ve hep 10 yaşında kalan Hanzala'yı ellerini arkasında bağlamış ve insanlara sırtını dönmüş bir çocuk olarak dünyaya sundu. Filistin mücadelesinin sembollerinden olan Hanzala'yı çizmeye devam eden Naci el-Ali, 1987 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

'KİM FİLİSTİN'İ YALNIZ BIRAKIYORSA, ONLARI ELEŞTİRİYOR'

Naci el-Ali'nin çizdiği 'Hanzala', küratör Samed Karagöz tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Erzurum'da düzenlediği Kültür Yolu Festivali'nde sergiye açıldı. Erzurum Müzesi fuaye alanındaki sergide, Hanzala'nın değişik çizimleri yer aldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve davetlilere, 'Naci el-Ali'den Hanzala' sergisi hakkında bilgi veren Samed Karagöz, "Hanzala karakteri, 10 yaşında bir çocuk. Naci el-Ali, 10 yaşındayken mülteci konumuna düşmüş. Aslında biraz kendisini anlatmış. Hanzala'yı hep arkadan görüyoruz. Dünyayı umursamıyorum. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor; o beni ilgilendirmiyor. Baktığım yere bakıyorum. Filistin'e bakıyorum. Filistin'de ne oluyor? Filistin'de yaşanan sıkıntılar ne? Filistin'de sadece Müslümanların değil, Hristiyanların da sıkıntı yaşadığının farkında ve bunu da gösteriyor. Bunu yaparken son derece eleştirel yaklaşıyor. İsrail'e karşı Amerika'ya, İngiltere'ye, Avrupa ülkelerine, Arap ülkelerine kim Filistin'i yalnız bırakıyorsa, kim Filistin'i desteklemiyorsa; onları eleştiriyor" diye konuştu.

'BU ÇİZİMLERİ AİLESİNDEN ALDIM'

Kültür Yolu Festivali'nde Hanzala sergisi düzenlemek için Naci el-Ali'nin ailesiyle irtibata geçtiğini söyleyen Karagöz, "Bu çizimleri ailesinden aldım. Dijital olarak bana gönderdiler. Burada kopyalarını basıp, onların rızasıyla ve onların izniyle Kültür Yolu Festivalleri kapsamında da bu sergiyi düzenledik. Hanzala dendiği zaman Filistin'in direniş sembolleri arasında olduğu biliniyor. Filistin'in sembolleri arasında. Bir arkadaşım vasıtasıyla oğluna ulaştım. 'Türkiye'de Kültür Yolu Festivalleri düzenleniyor. Festivallerde Hanzala'yı sergileyebilir miyiz? Çünkü Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir şekilde bizim Gazze hakkında, Filistin hakkında konuşmaya devam etmemiz için böyle bir şeyin iyi bir vesile olacağını düşünüyorum' dedim. Onlar da çok memnuniyetle kabul ettiler. Hanzala sergisine çok yoğun bir ilgi var. Çünkü insanların Filistin'e dair bir hassasiyeti var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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