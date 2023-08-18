Müzisyen Karsu, insanları mutlu etmeyi hayatının amacı olarak belirledi

Müzisyen Karsu, müzik hayatı ve Karsu Vakfı hakkında açıklamalarda bulundu. Hollanda'da yaşamanın kendisi için güzel olduğunu belirten Karsu, müzik kariyerine piyano dersleriyle başladığını ve özgürlüğü caz müziğinde bulduğunu söyledi. Ayrıca Karsu, mültecilere yardım etmek ve başkalarına yardım etmek için bir şeyler vermenin insanlık olduğunu vurguladı. Karsu Vakfı'nın kuruluş amacını da anlatan müzisyen, insanları sanatıyla mutlu etmeyi hedeflediğini belirtti.

Müzisyen Karsu, hayatının amacının insanları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Karsu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinin ardından, AA muhabirinin, müzik hayatına ve Karsu Vakfı'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir Türk olarak Hollanda'da yaşamanın kendisi açısından güzel olduğunu aktaran Karsu, "Hollanda başka kültürlere çok açık. Mesela Almanya biraz daha kapalı. Hollanda kültürü, yemek kültürü, müzik kültürü çok geniş olmadığı, küçük ülke olduğu için başka ülkelere çok meraklılar. Hollanda'da çok farklı restoranlar bulursunuz, çok farklı müzik ve dans derslerine giderler. Türklere de çok açıklar, kültürünü öğrenmek isterler. Irkçılık gibi bir şey Hollanda'da yaşamadım, ama önyargı bazen yaşıyorsunuz." diye konuştu.

Karsu, müzik kariyerine piyano dersleriyle başladığını, babasının restoranında 6 sene hem garsonluk hem müzisyenlik yaptığını, birkaç kez Amerika'ya gidip geldiğini ve Carnegie Hall'da çaldığını söyledi.

Klasik müzikle başladığı kariyerinde özgürlüğü caz müzikte bulduğunu belirten Karsu, "Klasik müzikte 'Bu tek notayı nasıl çaldın, bu akordu nasıl yaptın?' diye bakıyorlar, ama cazdaki o özgürlük inanılmaz. Onun için caz müziği çok seviyorum." dedi.

"Bir şey yapmak istedik"

Hollanda'da mültecilere yaptığı yardımlarla bilinen Karsu, "Mültecilere yardım etmek, depremzedeler için kampanyalar düzenlemek insanlık aslında. Bana sorarsanız herkesin başka insanlara yardım etmek için bir şeyler vermesi lazım. Maddi durumun varsa, kariyerinde bir seviyeye geldiğinde, sağa sola bakıp kim varsa yardım etmek insanlık. Bunu annemden babamdan öğrendim. Mesleğim çok güzel bir meslek. İnsanları mutlu etmek hayatımın amacı belki. Bunu yapmak, başkalarına yardım etmek, bazen ayağa kaldırmak benim için bir gurur." ifadelerini kullandı.

Müzisyen, Karsu Vakfı'nın kuruluş amacına ilişkin de şunları söyledi:

"Hataylıyız, Karsu köylüyüm, Antakyalıyım. Maalesef ailemizden yakın 17 kişiyi kaybettik, ama bütün aileye bakarsanız 60-70 kişiyi kaybettik. Biz bir şey yapmak istedik. Hemen halalarımı aradık o panikle, 'Ne yapabiliriz?' dedik. Dedi ki 'Şu an herkes kıyafet, yemek ve su gönderiyor, ama uzun vadede para lazım olacak.' ve biz bütün Hollanda'da Giro555 kampanyasıyla 120 milyon avro topladık, 11 kuruma dağıtıldı; UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), Save The Children gibi. Bunlar şu anda yardıma başladılar. Benim de yemek kitabım var, Karsu's Kitchen (Karsu'nun Mutfağı) diye. Ön satıştan elde edilen gelirlerle yarım milyon avro elimize geçti ve dedik ki bu parayla bir vakıf kurmamız lazım. 50 bin satıldı 10 gün içinde. Çünkü herkes destek vermek istedi Hollanda'da. Karsu Vakfını kurduk, Hollanda hükümetinden çok destek alıyoruz. ve yavaş yavaş yardıma başlayacağız."

"Hedefim insanları sanatımla mutlu etmek"

Vakıf kapsamında yeni faaliyetlerinin de olduğunu ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ın Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması'na katılacağını hatırlatan Karsu, bu çerçevede 40 bin avro'dan fazla para toplandığını aktardı.

Karsu, "Birçok faaliyetimiz var. Karsu Vakfı ile ailecek Yuva Projesi'ni çok destekliyoruz. Onlar ekolojik ev yapıyorlar. Bir başka faaliyetten bahsedeyim. 2 genç Türk Hollandalı kız, Hollanda'dan Türkiye'ye bisikletle gelecekler, benim vakfıma ve Yuva Vakfına para biriktirmek için. Böyle küçük inisiyatifler ve küçük projelerle damlaya damlaya göl olur." diye konuştu.

Üzgünken müzik yapmasına ilişkin ise Karsu, "Belki merak edebilirsiniz, bu üzgün halde nasıl hala konser verebiliyorum? Bazen ben de şaşırıyorum. Bazen hayatım simsiyah. Ama şuna inanıyorum, bir köşede üzgün ağlarsan başkalarına destek veremezsin. Onun için kendimi acele bir şekilde ayağa kaldırdım. Hedefim insanları müzikle, sanatımla, yemeklerimle mutlu etmek." ifadelerine yer verdi.