Müzik dünyasının ünlü ismi Mustafa Güngördü hayatını kaybetti

Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre cenazesi bugün Merter Veysel Karani Camisinden alınarak Yeni Ayaz Ağa mezarlığına defnedildi. Mustafa Güngördü'nün vefat haberini üzüntü ile karşıladığını söyleyen yönetmen ve fotoğrafçı Veysi Akkaya 'Sanat camiasının başı sağolsun. Bir çok sanatkara yoldaş olmuştur. İşinde gücünde değerinde kıymetinde olan biriydi. Bir günde olsa kimseyi kırdığını görmedim. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun' dedi. Elenor Plak sahibi Muhteşem Candan ise 'Yarım asırlık arkadaşım kardeşim dostum mekanın cennet olsun' dedi. Disko Plak, Atilla Kaya, Mona, Güler Işık, Semiha Yankı, Ünal Narçın, Gönül Akkor, Seyfettin Sucu, Yılmaz Tatlıses, Müslüm Gürses gibi birçok ünlüyle çalışarak Türk müzik piyasasına katkıda bulunmuştur.