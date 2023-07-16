Müzekart Fiyatı 60 Lira Olarak Sabitlendi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerlerine sınırsız ziyaret imkanı sağlayan Müzekart fiyatının bu yıl da 60 lira olacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Müzekart ile müze ve ören yerlerine ziyaretlerin sadece Müzekart ile yapılabileceği belirtildi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerlerine sınırsız ziyaret imkanı sağlayan Müzekart fiyatının bu yıl da 60 lira olacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki 350'yi aşkın müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart fiyatının, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla bu yıl da 60 lira olarak sabit bırakıldığı belirtildi. Ayrıca 1 Ağustos'tan itibaren müze ve ören yerlerine ziyaretlerin sadece Müzekart ile yapılabileceği kaydedildi. Yine bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklular kişiler için bilet satış fiyatlarının güncelleneceği aktarıldı.