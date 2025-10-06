Haberler

Müzehhip Sadrettin Er'in 'Tarz' Sergisi Erzurum'da Açıldı

Güncelleme:
Müzehhip Sadrettin Er'in 'Tarz' adlı kişisel sergisi, Erzurum Kongre Binası Sergi Salonu'nda açıldı. Açılışta Vali Mustafa Çiftçi ve birçok sanatsever katıldı. Sergide tezhip, minyatür, restorasyon ve kalem işleme gibi birçok eser yer alıyor.

Müzehhip Sadrettin Er'in "Tarz" adlı kişisel sergisi Erzurum Kongre Binası Sergi Salonu'nda açıldı.

Tezhipten, minyatüre, restorasyonlardan, saray kalem işlemelerine birçok alanda sanatçının yaptığı eserlerin beğeniye sunulduğu serginin açılışına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

Serginin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çiftçi, açılışın ardından eserleri inceledi.

Müzehhip Er, Çiftçi ve beraberindekilere, sergilenen eserler hakkında bilgi verdi.

32 eserin bulunduğu sergi, 10 Ekim'e kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Kültür Sanat
