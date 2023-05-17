Müze ve ören yerleri 18 Mayıs'ta ücretsiz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 'Müzeler Günü' nedeniyle 18 Mayıs'ta Türkiye'deki tüm müze ve ören yerlerinin ücretsiz ziyaret edilebileceği açıklandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 'Müzeler Günü' nedeniyle 18 Mayıs'ta Türkiye'deki tüm müze ve ören yerlerinin ücretsiz ziyaret edilebileceği açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Müzeler Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, dünya kültür mirasını korumak ve müzeciliğin tanıtılmasını sağlamak üzere her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Müzeler Günü'nde, Türkiye genelindeki tüm müze ve ören yerlerinin ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği bildirildi.

Açıklamada, bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin 2019 yılında 35 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığının, 2022 yılında da 30 milyon 932 bin 948 kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisi verilirken, daha önce yakalanan ziyaretçi sayısı rekorunun yıl sonunda daha ileriye seviye taşınacağı ifade edildi.