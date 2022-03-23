"Mutlak kulak" Hüseyin Ege adını dünyaya duyurmak istiyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yaşayan ve doğadaki frekansların hangi müzikal sese ait olduğunu ayırt edebilen "absolut kulak (mutlak kulak)" yeteneğine sahip 15 yaşındaki Hüseyin Ege Güler, usta bir piyanist olmak için haftada 40 saat eğitim alıyor.

Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 9. sınıf öğrencisi Güler, geçmiş yıllarda babasının çaldığı enstrümanlara ilgi duyarak müzikle tanıştı.

Zamanla ailesinin desteğiyle müziğe yönelen Güler, bu sayede çocuk yaşta org, bağlama, gitar, bongo ve piyano gibi birçok enstrümanı çalmayı öğrendi.

Kısa sürede müzik alanında kendisini geliştiren Güler, hayallerine kavuşmak için de geçen sene ildeki Güzel Sanatlar Lisesince düzenlenen özel yetenek sınavına girdi.

Sınavda gösterdiği başarılı performansla okula kayıt yaptıran Güler, Türk Halk Müziği'nin tarihçesi ve piyano eğitiminin yanı sıra diğer enstrümanları çalma tekniklerine ilişkin öğretmenlerinden ders alıyor.

Haftalık ortalama 40 saat eğitim gören Güler'e, üç hafta önce de öğretmenleri tarafından, doğadaki frekansların hangi müzikal sese ait olduğunu ayırt edebilen "absolut kulak" yeteneğine ilişkin testler uygulandı.

Testlerin sonucunda Güler'in, müzikte, duyduğu sesleri notaya alabilen veya nota olarak karşılığını duyabilen "mutlak kulak" yeteneğine sahip olduğu belirlendi.

"Kendimi özel hissettim"

Hüseyin Ege Güler, AA muhabirine, piyano çalmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Müzikle ailesinin desteği sayesinde tanıştığını belirten Güler, "Apsolut kulak olduğumu bana öğretmenlerim söyledi. Bunu duyunca da çok şaşırdım ve ilk defa kendimi özel hissettim. Genellikle çok sayıda enstrümana meraklıyımdır ve bongo, bateri, akustik gitar çalıyorum." dedi.

Güler, ağırlıklı olarak piyano çaldığını dile getirerek, "Benim için vazgeçilmez olan piyanonun çok güzel bir sesi var. Gelecekte piyanoyu ustaca çalabilen ünlü bir virtüöz olmak istiyorum. Absolut olduğumu ailem, öğretmenlerimden öğrendi. Annem ve babam buna çok sevindi, gurur duydu ve çok şaşırdı. Bu nadir bir yetenekmiş." ifadelerini kullandı.

"Çok gururluyum, mutluyum"

Baba Murat Güler ise ailece müzikle uğraştıklarını ve oğlu Hüseyin Ege'nin müzikte çok yetenekli olduğunu anlattı.

Oğlunun okulda aldığı teknik ve akademik bilgilerle müzik alanında kendini geliştirdiğini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Oğlum hangi sesin hangi notaya karşılık geldiğini bilmeye başlayınca absolut kulak olduğu ortaya çıktı. Hüseyin Ege piyano çaldığında ben de kaval veya bağlamayla kendisine eşlik ediyorum. Çok gururluyum, mutluyum. Onun daha iyi yerlerde eğitim almasını ve hayatını daha iyi bir şekilde devam ettirmesini isterim. Biz şu anki şartlarda elimizden geldiği kadar kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz büyük ve Hüseyin Ege'den çok şey bekliyoruz, umutluyuz."

"Hüseyin Ege, sesin tam frekansını bize gösteriyor"

Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı Başar Eker de müzik ve resim dalında yetenekli öğrencilere okulda eğitim vererek gelişmelerine yardımcı olduklarını söyledi.

Eker, öğrencisi Hüseyin Ege Güler'e absolut testi uyguladıklarını belirterek, "Sonuçta gördük ki Ege absolut bir öğrenci. Müzik kulağı gerçekten çok iyi. Ses duyduğu zaman herkes o sesi verebilir veya tekrarlayabilir ama Hüseyin Ege sesin tam frekansını bize gösteriyor. Hüseyin Ege'nin bu yeteneği doğuştan gelen bir şey, sonradan kazanılan bir şey değil." dedi.