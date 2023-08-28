Mustafa Kemal Yolu Projesi ile Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki Rolü Gelecek Nesillere Aktarılacak

Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki rolünü gelecek nesillere aktarmak için tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 'Mustafa Kemal Yolu Projesi' hayata geçiriliyor. Atatürk'ün Çanakkale'ye intikalinden başlanarak, Eceabat'taki harp sahasında izlediği 15 bin 600 metrelik yol güzergahı, ziyaret rotası olarak düzenlenecek.

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki rolünü gelecek nesillere aktarmak için tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 'Mustafa Kemal Yolu Projesi' hayata geçiriliyor. Atatürk'ün Çanakkale'ye intikalinden başlanarak, Eceabat'taki harp sahasında izlediği 15 bin 600 metrelik yol güzergahı, ziyaret rotası olarak düzenlenecek.

Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyü yakınlarında tespit edilen Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki ilk karargahı, 'Mustafa Kemal Yolu Projesi' ile ihya edilecek. Proje kapsamında; Atatürk'ün Çanakkale'ye intikalinden başlanarak, Eceabat'taki harp sahasında izlediği 15 bin 600 metrelik yol güzergahı, tarihsel veriler doğrultusunda ziyaret rotası olarak düzenlenecek.

'EVLATLAR, ECDADINI DAHA İYİ ANLAYACAK'

Proje hakkında konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Yaklaşık 17 kilometrelik bu Mustafa Kemal yolu güzergahında hem çocuklarımız Çanakkale'yi daha iyi anlama imkanına sahip olacak hem gençlerimiz yürüme, kamp kurma imkanına sahip olacak hem de bütün ziyaretçilerimiz Çanakkale'yi daha iyi anlama, Çanakkale muharebelerinin fedakarlığını, cefakarlığını, kahramanlığını daha yakında anlama, tanıma, hissetme imkanına sahip olacak. Çanakkale, bu milletin ortak değeridir. Çanakkale; bu milletin, Türk milletinin kalbidir. ve inşallah Türk milletinin evlatları, Çanakkale'de buluşarak, bu yollarda yürüyerek ecdadını daha iyi anlayacak" diye konuştu.

'ÇANAKKALE RUHUNU DAHA İYİ AKTARMAK İSTİYORUZ'

'Mustafa Kemal Yolu'nun yaklaşık 17 kilometrelik bir güzergahtan oluştuğunu söyleyen Kaşdemir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'ye ilk adım attığı 25 Şubat 1915 tarihinden itibaren, 289 gün boyunca nerede yürüdüyse, nerede karargah kurmuşsa, nerede askerleriyle beraber düşmana karşı koymuşsa; bütün o noktaları içeren bir güzergah olacak. Gazi Mustafa Kemal'in Mehmetçik ve silah arkadaşlarıyla yürüdüğü bu yollarda Türk milletinin evlatlarıyla beraber yürüyerek, Çanakkale ruhunu daha yakından hissetmek, buradaki kahramanlığı, fedakarlığı daha iyi aktarmak istiyoruz" dedi.

Kaşdemir, daha sonra çalışmaları inceleyip, işçiler ile yel değirmenine ilk harcı attı.(DHA)