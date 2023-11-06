Mustafa Kemal Atatürk'ün Sevdiği Şarkılarla Anma Programı Düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85. yılında, sevdiği şarkılarla anılacak. Anıtkabir'in yanı başındaki Anıtpark'ta gerçekleşecek anma programında sanatçı Candan Erçetin Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

Çankaya Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında düzenlediği programda anacak. Anıtkabir'in yanı başındaki Anıtpark'ta gerçekleşecek anma programında sanatçı Candan Erçetin Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

Anma programına tüm Başkentlileri davet eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Atamızı aramızdan ayrılışının 85. yılında bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk'ün ilçesi Çankaya'da ebedi istirahatgahının yanı başında gerçekleştireceğimiz anma programımızda Atamızı sevdiği şarkılarla anacağız. Tüm halkımızı bu özel anma programına davet ediyor, bizlere bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, Cumhuriyetimizi armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz özlem ve saygıyla anıyorum" dedi.